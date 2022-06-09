Новый сезон чемпионата Украины по футболу начнется в конце августа.

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила проведение следующего чемпионата Украины.

Как сообщает Профутбол Digital, старт чемпионата 2022/23 ориентировочно назначен на 20 августа.

В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров).

Место проведения матчей чемпионата еще уточняется. Некоторые клубы готовы играть только на территории Украины.

Как сообщает журналист Сергей Болотников, "Шахтер" и СК "Днепр-1" выступают за проведение матчей за рубежом. Речь идет не обо всех домашних поединках, а исключительно насчет матчей перед или после еврокубками.

Сейчас ведутся переговоры с государственными учреждениями, чтобы предоставить такое право участникам еврокубков.

Большинство клубов не против, чтобы участники еврокубков проводили матчи за границей и готовы выезжать из Украины на выездные матчи, но при этом хотят компенсации всех расходов. Против выступили только "Колос", "Александрия", "Кривбасс" и "Рух".

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