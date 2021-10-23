Михаил Шестаков оформил победный дубль.

Ровенский "Верес" обыграл "Мариуполь" в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

В первом тайме команды голов не забивали, а на вторую половину встречи наставник "Вереса" Юрий Вирт выпустил форварда Михаила Шестакова, который стал "джокером". 31-летний нападающий удачно заменил своего тезку Сергийчука и забил дважды гостям из Мариуполя.

"Верес" набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в таблице УПЛ. "Мариуполь" остается на последней позиции с 4 баллами.

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

"Верес": Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Полюлях (Махнев, 88), Петько, Г. Пасич (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Е. Пасич (Дахновский, 42), Сергийчук (М. Шестаков, 46)

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Чех, Кащук (Свитюха, 86), Топалов, Мишнев (Шостак, 86), Очеретько, Кулаков (Вьюнник, 67)

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УПЛ: 12-й тур

Автор: Артем Будрин