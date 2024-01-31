"Барселона" обошла "Атлетико" и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В среду, 31 января, состоялся поединок 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" принимала "Осасуну".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась победой хозяев поля.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Счет в игре был открыт на 63-й минуте - гол забил 18-летний нападающий "Барселоны" Витор Роке с передачи Жоау Канселу. Примечательно, что Витор Роке забил мяч спустя всего минуту после выхода на поле. Этот гол стал дебютным для бразильца в футболке каталонского клуба.

Видео дня

На 67-й минуте игры "Осасуна" осталась в меньшинстве - удален был с поля Унаи Гарсия.

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Витор Роке, 63

Видео гола:

"Барселона" набрала 47 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Осасуна" с 26 баллами занимает 12-ю позицию. Лидирует в чемпионате "Жирона", набравшая 55 очков. На один бал меньше у "Реала", идущего вторым.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" 3 февраля сыграет против "Алавеса" в гостях, а "Осасуна" 4 февраля примет на своем поле "Сельту".

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