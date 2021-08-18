Александр Петраков будет тренировать сборную в отборе на ЧМ-2022 / фото УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свое назначение.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

"В отборочном турнире чемпионата мира нужен результат. Осталось пять матчей. Каждая игра - как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре", - сказал Петраков.

Специалист положительно оценил перспективы украинской сборной в отборе на ЧМ-2022:

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"Оцениваю положительно. Как я уже говорил, это не клубный турнир, где всегда есть возможность исправить ситуацию, каждый матч будет решающим. Это как на чемпионате мира: победил - прошел дальше, проиграл - поехал домой".

Также Петраков подчеркнул, что хорошо знает всех игроков сборной и рассказал о своих эмоциях от назначения:

"Сплю я сейчас плохо, по два часа, просыпаюсь. Тяжело, ведь принял ответственное решение... Но я умею держать удар".

Петраков также сообщил, что в сборную Украины будут вызваны еще два футболиста. Это Тарас Качараба из "Славии" и Даниил Сикан из "Шахтера".

Александр Петраков: что о нем известно

  • Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001-2005 годах).
  • С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).
  • В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.
  • Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.
  • Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Антон Дударь