Александр Петраков положительно оценил перспективы сборной Украины в квалификации ЧМ-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свое назначение.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

"В отборочном турнире чемпионата мира нужен результат. Осталось пять матчей. Каждая игра - как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре", - сказал Петраков.

Специалист положительно оценил перспективы украинской сборной в отборе на ЧМ-2022:

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"Оцениваю положительно. Как я уже говорил, это не клубный турнир, где всегда есть возможность исправить ситуацию, каждый матч будет решающим. Это как на чемпионате мира: победил - прошел дальше, проиграл - поехал домой".

Также Петраков подчеркнул, что хорошо знает всех игроков сборной и рассказал о своих эмоциях от назначения:

"Сплю я сейчас плохо, по два часа, просыпаюсь. Тяжело, ведь принял ответственное решение... Но я умею держать удар".

Петраков также сообщил, что в сборную Украины будут вызваны еще два футболиста. Это Тарас Качараба из "Славии" и Даниил Сикан из "Шахтера".

Александр Петраков: что о нем известно

Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001-2005 годах).

С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).

В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.

Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.

Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Антон Дударь