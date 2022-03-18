Представители действующего чемпиона Украины высказали слова поддержки и благодарности украинским воинам.

Футболисты и представители тренерского штаба киевского "Динамо" записали видео в поддержку украинской армии и всего украинского народа, которые уже третью неделю ведут борьбу с российскими оккупантами за свободу и независимость Украины.

Участие в записи ролика приняли Георгий Бущан, Денис Бойко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Александр Сирота, Денис Антюх, Александр Андриевский, Олег Гусев, Огнен Вукоевич, а также и президент "бело-синих" Игорь Суркис.

"Спасибо Вам, Герои войны, вы смело боретесь за Независимость Украины и ценой собственных жизней защищаете наш народ", - говорится в сообщении на официальном сайте "Динамо".

"Наша страна сплоченная, как никогда раньше. Огромная благодарность нашим воинам, которые защищают наше государство. Слава Украине!", - сказал Суркис.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: