Даниил Сикан отличился первым голом за немецкий клуб.

В воскресенье, 20 ферваля, нападающий сборной Украины Даниил Сикан забил свой первый мяч в составе "Ганзы" из Ростока.

В рамках 23-го тура второй немецкой Бундеслиги "Ганза" играла против "Дармштадта 98" на выезде. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

20-летний украинец на поле появился на 63-й минуте. Для него это было третье появление в составе немецкого клуба. Спустя две минуты Сикан воспользовался передачей Нико Нейхардта и сравнял цифры на табло, забив дебютный мяч в составе своей новой команды.

"Дармштадт 98" - "Ганза" - 1:1

Голы: Кемпе, 24 - Сикан, 65

"Дармштадт 98": Шуен, Ронштадт, Ишервуд, П.Пфайффер, Холланд, Ридель (Титц, 73), Кемпе, Хонзак, Гьясула, Скарке, Зайдель (Л.Пфайффер, 73)

"Ганза": Кольке, Беккер, Майсснер, Мэлоун, Найдхарт, Беренс, Фреде (Ротер, 83), Ингельссон (Дульевич, 63), Фролинг (Сикан, 63), Вергук, Майсснер (Шумахер, 63)

Предупреждения: Кемпе (45), Фреде (59), Хонзак (67), Сикан (69), Шумахер (90)

Видео гола:

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 20, 2022

Напомним, Даниил Сикан дебютировал в составе "Ганзы" в матче против "Динамо" из Дрездена. Игра завершилась разгромной победой команды украинца со счетом 4:1.

После 23 туров "Ганза" занимает 15 место в турнирной таблице Второй Бундеслиги, набрав 25 очков. У "Дармштадта" 41 балл и третья строчка.

Даниил Сикан: что о нем известно