В воскресенье, 20 ферваля, нападающий сборной Украины Даниил Сикан забил свой первый мяч в составе "Ганзы" из Ростока.
В рамках 23-го тура второй немецкой Бундеслиги "Ганза" играла против "Дармштадта 98" на выезде. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
20-летний украинец на поле появился на 63-й минуте. Для него это было третье появление в составе немецкого клуба. Спустя две минуты Сикан воспользовался передачей Нико Нейхардта и сравнял цифры на табло, забив дебютный мяч в составе своей новой команды.
"Дармштадт 98" - "Ганза" - 1:1
Голы: Кемпе, 24 - Сикан, 65
"Дармштадт 98": Шуен, Ронштадт, Ишервуд, П.Пфайффер, Холланд, Ридель (Титц, 73), Кемпе, Хонзак, Гьясула, Скарке, Зайдель (Л.Пфайффер, 73)
"Ганза": Кольке, Беккер, Майсснер, Мэлоун, Найдхарт, Беренс, Фреде (Ротер, 83), Ингельссон (Дульевич, 63), Фролинг (Сикан, 63), Вергук, Майсснер (Шумахер, 63)
Предупреждения: Кемпе (45), Фреде (59), Хонзак (67), Сикан (69), Шумахер (90)
Видео гола:
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 20, 2022
Напомним, Даниил Сикан дебютировал в составе "Ганзы" в матче против "Динамо" из Дрездена. Игра завершилась разгромной победой команды украинца со счетом 4:1.
После 23 туров "Ганза" занимает 15 место в турнирной таблице Второй Бундеслиги, набрав 25 очков. У "Дармштадта" 41 балл и третья строчка.
Даниил Сикан: что о нем известно
- Сикан является воспитанником "Полесья" и "Карпат". Его первым профессиональным клубом стали львовские "Карпаты".
- Зимой 2019 года Сикан перешел из "Карпат" в донецкий "Шахтер" за €150 тысяч.
- За период карьеры в "Шахтере" сыграл 22 матча и отметился 2 забитыми голами. Сдавался в аренду в "Мариуполь", где сыграл 22 игры и отметился 4 забитыми голами.
- Контракт Сикана с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,5 миллиона.
- С 2021 года Сикан вызывается в национальную сборную Украины, за которую сыграл 4 матча и отметился одним забитым голом.