Сени Дьенг стал первым голкипером с 2008 года, которому удалось забить гол в матче Чемпионшипа.

В субботу, 13 августа, в матче третьего тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу, "Сандерленд" в домашних стенах не сумел обыграть "Куинз Парк Рейнджерс". Игра завершилась со счетом 2:2.

У хозяев поля голы забили Росс Стюарт на 31-й минуте и Эллис Симмс - на 40-й. Тем не менее, как оказалось после, этого было мало для победы поскольку игрокам КПР удалось сравнять счет. Сначала отличился Илиас Шер на 87-й минуте игры, а в компенсированное ко второму тайму время ничью гостям принес гол сенегальского вратаря Сени Дьенга, который результативно подключился на подачу углового.

"Сандерленд" - "Куинз Парк Рейнджерс" - 2:2

Голы: Стюарт, 31, Симмс, 40 - Шер, 87, Дьенг, 90+2

Видео гола:

Как сообщает британская пресса, сенегалец стал первым голкипером с 2008 года, которому удалось забить гол в матче Чемпионшипа.

После трех туров КПР занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. "Сандерленд" расположился на шестой строчке с пятью очками.

В следующем туре КПР 16 августа примет "Блэкпул", а "Сандерленд" в гостях сыграет с "Шеффилд Юнайтед".

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