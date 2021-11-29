Турнир пройдет в феврале 2022 года.

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2021.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter.

В турнире будут принимать участие семь клубов. Он пройдет с 3 по 12 февраля.

Победитель Лиги чемпионов УЕФА "Челси" (Англия) и победитель Кубка Либертадорес "Палмейрас" (Бразилия) стартуют с полуфинала и пока узнали только потенциальных соперников.

Результаты жеребьевки

Первый раунд

"Аль-Джазира" (ОАЭ) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Второй раунд

"Аль-Ахли" (Египет) - "Монтеррей" (Мексика)

"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - "Аль-Джазира" / "Окленд Сити"

Полуфиналы

"Палмейрас" (Бразилия) - "Аль-Ахли" / "Монтеррей"

"Аль-Хиляль" / "Аль-Джазира" / "Окленд Сити" - "Челси" (Англия)

Финал

Победитель полуфинала 2 - Победитель полуфинала 1

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Клубный чемпионат мира: что нужно знать

Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 18-й раз.

Финальный матч пройдет 12 февраля в Абу-Даби.

Изначально клубный ЧМ должна была принимать Япония, но она отказалась от проведения турнира. В итоге его перенесли в ОАЭ.

В нем примут участие семь клубов. Далее турнир планируют расширить до 24 участников.

В прошлом году победителем Клубного ЧМ стала "Бавария".

Автор: Антон Дударь