В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2021.
Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter.
В турнире будут принимать участие семь клубов. Он пройдет с 3 по 12 февраля.
Победитель Лиги чемпионов УЕФА "Челси" (Англия) и победитель Кубка Либертадорес "Палмейрас" (Бразилия) стартуют с полуфинала и пока узнали только потенциальных соперников.
Результаты жеребьевки
Первый раунд
"Аль-Джазира" (ОАЭ) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
Второй раунд
"Аль-Ахли" (Египет) - "Монтеррей" (Мексика)
"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - "Аль-Джазира" / "Окленд Сити"
Полуфиналы
"Палмейрас" (Бразилия) - "Аль-Ахли" / "Монтеррей"
"Аль-Хиляль" / "Аль-Джазира" / "Окленд Сити" - "Челси" (Англия)
Финал
Победитель полуфинала 2 - Победитель полуфинала 1
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Клубный чемпионат мира: что нужно знать
- Чемпионат мира среди клубов будет проводиться в 18-й раз.
- Финальный матч пройдет 12 февраля в Абу-Даби.
- Изначально клубный ЧМ должна была принимать Япония, но она отказалась от проведения турнира. В итоге его перенесли в ОАЭ.
- В нем примут участие семь клубов. Далее турнир планируют расширить до 24 участников.
- В прошлом году победителем Клубного ЧМ стала "Бавария".