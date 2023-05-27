Первый чемпионат Европы по сексу пройде в Гетеборге в начале июня.

Швеция, которая является страной равенства и либерализма, стала первой страной, зарегистрировавшей секс как вид спорта.

Шведская федерация секса в настоящее время организует первый чемпионат Европы по сексу. Об этом говорится на сайте организации.

Чемпионат Европы по сексу будет проходить в течение нескольких недель. Участники будут соревноваться по шесть часов в день. У каждого есть от 45 минут до часа на "матч".

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Отмечается, что конкурсанты будут соревноваться в 16 дисциплинах, и в каждой они будут набирать очки.

Список дисциплин ЧЕ по сексу:

Соблазнение

Массаж различных частей тела

Массаж эротических зон на теле соперника

Прелюдия

Оральный секс

Проникновение

Выносливость

Внешний вид

Исполнение позы

Креативность в изменении положения

Выносливость и количество оргазмов за определенное время

Артистическое выступление и обмен позами

Повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований

Самая красивая и сложная поза

Самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей

Пара, которая была самой активной во время конкурса, а также самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей

В каждой дисциплине участники турнира могут получить от 5 до 10 баллов. Очки присуждаются публикой и комитетом, состоящим из пяти судей.

Турнир будет проходить в три уровня, за каждый последующий участник должен набрать достаточное количество очков.

Соревнуются все, независимо от сексуальной ориентации или пола.

"Сексуальная ориентация может быть частью спортивной тактики, которая будет принята европейскими странами", - говорит организатор соревнований.

Президент Шведской федерации секса Драган Братич считает, что превращение секса в спорт было лишь вопросом времени. По его мнению, через секс люди могут достичь психического и физического благополучия, но этому нужно тренироваться.

"Для того, чтобы люди достигли желаемых результатов, им необходимо тренироваться, как и в любом другом виде спорта. Поэтому следующий логический шаг для них - начать соревноваться и в этом.

Это первый вид спорта, в котором противник должен получить огромную дозу удовольствия. Если противник недоволен, конкурент проигрывает игру, что очень революционно и очень уникально для мира, в котором мы живем.

Во всех других видах спорта противник обижен или опечален поражением. С сексом не так. Чем больше удовольствия получает ваш противник, тем больше очков вы получаете", - заявил Братич.

В Шведской федерации секса отмечают, что секс как вид спорта на самом деле довольно сложен. В нем преуспевают самые креативные участники, обладающие умными идеями, сильными эмоциями, воображением, физической подготовкой, выносливостью и работоспособностью.

Президент федерации также заявил, что правила соревнований, будут меняться с годами. Однако такой конкурс они будут проводить впервые, и каждый год будут модернизировать его в соответствии с наблюдениями и потребностями.

Добавим, что ЧЕ по сексу пройдет недалеко от Гетеборга и начнется 8 июня 2023 года. Участие в турнире примут 20 представителей из разных стран Европы.

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