Соперником команды на стадии четвертьфинала турнира будет "Мальорка"

В Мадриде состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании по футболу, по результатам которой соперником "Жироны" станет "Мальорка".

Матч пройдет на поле "Мальорки", ориентировочно, с 23 по 25 января. Точная дата игры будет названа в ближайшее время.

В других парах сойдутся:

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Напомним, что в среду, 17 января, в матче 1/8 финала "Жирона" на своем поле обыграла "Райо Вальекано" со счетом 3:1. Дублем у хозяев поля отметился Стуани, еще один гол забил Блинд. Все голы хозяева поля забили в период с 15-й по 26-ю минуты. Впоследствии Нтека отыграл один гол в составе гостей.

В этом матче впервые после травмы вышел в основном составе "Жироны" Виктор Цыганков. Украинец провел на поле 60 минут и получил от SofaScore достаточно высокую оценку 7,6. Точность его передач составила 88% (29 из 33). Также украинец 11 раз потерял мяч и трижды - отобрал.

На данный момент у Цыганкова в нынешнем сезоне 3 гола и 3 перердачи в 15 матчах Ла Лиги (чеммпионата Испании) и нет результативных действий в трех проведенных матчах Кубка Испании. У Довбика статистика куда более впечатляющая - 11 голов и 5 результативных передач в 19 матчах чемпионата Испании, и один результативный пас в двух матчах Кубка Испании. Матч 1/8 финала против "Райо Вальекано" украинец пропускал.

Также напомним, что в другом матче 1/8 финала мадридский "Реал" проиграл землякам из "Атлетико" - 2:4. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в овертайме голы Гризманна и Рикельме принесли "Атлетико" победу.

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