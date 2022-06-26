Лидер атаки "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал турецкого гранда.

Нападающий национальной сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик может перебраться в турецкий чемпионат.

Как сообщает издание Aksam, в услугах украинского голеадора заинтересован стабульский "Фенербахче".

Турецкий гранд в ближайшее время намерен усилить атакующий потенциал команды, и Довбик кажется им отличным кандидатом для достижения этой цели.

"Фенербахче" ставит задачу подписать украинского форварда до поединков второго раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Руководство "Фенербахче" рассчитывает договориться с "Днепром-1"" по Довбику как можно раньше, чтобы украинский форвард сумел пройти с командой тренировочный сбор в Австрии, планируемый на 1-7 июля.

Кроме того, по данным источника, Довбик готов покинуть "Днепр-1" из-за войны, которую развязала РФ против Украины и не прочь продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Напомним, "Динамо" Киев сыграет против "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля 20 июля, начало - в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" - "Шюкрю Сараджоглу".

Ранее УНИАН сообщал, что в услугах Артема Довбика заинтересован один из самых знаменитых клубов Англии - "Ноттингем Форест". Новичок АПЛ уже начал переговоры с "Днепром-1" по трансферу украинца.

Также сообщалось об интересе к Довбику со стороны итальянских клубов - "Торино", "Удинезе" и "Болонья".

Артем Довбик: карьера

24-летний Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сеннерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".

В прошлом сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.

Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.

За сборную Украины Артем сыграл восемь поединков, в которых забил 3 гола.

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