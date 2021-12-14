Клуб украинского тренера намерен усилиться футболистом "Милана".

"Дженоа", главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко, уже начал работу над усилением состава в январское трансферное окно.

По информации журналиста Даниэле Лонго, первой и главной целью "грифонов" является испанский фланговый нападающий "Милана" Саму Кастильехо.

Первые контакты между клубами уже состоялись. Теперь "Дженоа" хочет узнать мнение Кастильехо относительно возможного трансфера, прежде чем продолжать переговоры.

Читайте такжеДинамо и Шахтер в пролете: лучший голеадор УПЛ определился, где хочет продолжить карьеруВ нынешнем сезоне Кастильехо потерял доверие главного тренера "Милана" Стефано Пиоли и провел на поле всего 110 минут в 4 матчах Серии А.

Трансферная стоимость 26-летнего испанца оценивается в 5,5 миллиона евро.

Напомним, ранее Андрей Шевченко объяснял, почему не сможет зимой подписать в "Дженоа" игроков сборной Украины.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

В пяти матчах под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 1 очко.

"Дженоа" проиграл "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Роме" (0:2) и "Милану" (0:3), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0).

После 17 сыгранных туров команда Шевченко идет в зоне вылета Серии А - на 19-м месте. У "Дженоа" всего 10 набранных очков.

Автор: Владимир Медяник