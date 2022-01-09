Роман Григорчук комплектует состав "моряков".

В субботу, 8 января, одесский "Черноморец" вышел из отпуска под руководством нового главного тренера Романа Григорчука.

Новый наставник одесситов провел ознакомительную тренировку перед вылетом на сборы.

Возвращение украинского специалиста в стан "моряков" ожидаемо сопровождается трансферной кампанией в зимнее окно переходов, а очередными новичками одесского коллектива, как сообщает телеграм-канал "Бомбардир", могут стать нападающий Орест Кузык и защитник Николай Морозюк.

Футболисты, которые до начала этого сезона выступали в чемпионате Кипра и Турции соответственно, в первой части футбольного года не получали должной игровой практики. При этом Морозюк и вовсе провел этот период вне какой-либо футбольной команды, завершив до этого отношения с "Ризеспором".

Читайте такжеАгент экс-капитана Динамо объяснил, почему его клиент отказался переходить в клуб АПЛ26-летний Кузык в этом сезоне выступает в ФК "Рух", сыграв девять матчей и забив один мяч. Ранее он также выступал за кипрский "Пафос", "Десну", "Днепр-1", греческую "Яннину", "Сталь", "Говерлу" и молодежку "Динамо".

Ожидается, что в ближайшее время необходимые детали для трансферов 26- и 33-летнего исполнителей будут завершены, после чего они присоединятся к "Черноморцу" на зимних сборах.

"Черноморец" ушел на перерыв 13 командой УПЛ, имея 14 очков в турнирной таблице.

Николай Морозюк: карьера