Златан Ибрагимович трогательно попрощался с болельщиками.

Легендарный шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста.

О своем решении 41-летний футболист сообщил после матча 38-го тура итальянской Серии А.

"Мне сейчас перехватывает дыхание, но все хорошо... Так много воспоминаний на стадионе "Сан-Сиро". Ты подарил мне сначала любовь, а потом счастье. Я хочу поблагодарить свою семью за терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - футболистов. Я благодарю тренера, штаб, менеджеров. Наконец, от всей души я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пора проститься с футболом, но не с вами", - сказал Ибрагимович.

Об уходе Златана из "Милана" было объявлено накануне и фанаты "россонери" подготовили невероятный перформанс специально для легендарного шведа - они попрощались с Ибрагимовичем, сделав огромную надпись "Godbye".

Добавим, что в матче против "Вероны" Ибрагимович не смог сыграть из-за травмы. Швед не играет с 18 марта.

В нынешнем сезоне Златан сыграл за "Милан" 4 матча и забил 1 гол.

За свою футбольную карьеру Ибрагимович выступал за клубы: "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

На счет Златана 496 голов и 204 голевых передачи в 827 матчах в клубном футболе. Также Ибрагимович сыграл 122 матча и забил 62 гола в составе сборной Швеции.

За свою карьеру Златан собрал фантастическую коллекцию трофеев: 5 раз выиграл чемпионат Италии (два раза с "Миланом" и три раза с "Интером"), 4 раза выигрывал чемпионат Франции (с ПСЖ), 2 раза становился чемпионом Нидерландов ("Аякс") и один раз - чемпионом Испании ("Барселона").

Кроме того, Ибрагимович выигрывал Лигу Европы и многие другие трофеи.

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