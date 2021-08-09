Черниговский клуб возглавил турнирную таблицу и пока вообще не теряет очков.

Черниговская "Десна" дома принимала "Ингулец" в рамках третьего тура чемпионата Украины. К этому матчу команды подходили в полярно разном настроении: "Ингулец" имел в графе очки полный "ноль", а "Десна" еще не теряла зачетных пунктов и была в лидерах турнирной таблицы.

Клубы лишь подтвердили свои тенденции. "Ингулец" никак не наберет первое очко и расположился на последнем месте, а "Десна" теперь имеет 9 баллов и вырвалась в лидеры чемпионата.

Победу над "Ингульцом" черниговцам принес Денис Безбородько, который вышел на замену на заключительные 20 минут и оформил дубль. Отметим, что в прошлом туре Безбородько так же вышел на замену и принес "Десне" победу над "Мариуполем". "Джокер" Александра Рябоконя снова сработал!

"Десна" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1

"Десна": Литовка, Картушов, Селин, Завийский, Сафронов, Арвеладзе (Цымбалюк, 69), Домбровский, Гуцуляк (Безбородько, 69), Тотовицкий, Калитвинцев, Будкивский

"Ингулец": Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Салем, Полегенько, Козак (Бартулович, 65), Коробенко (Шишка, 28), Запорожец, Шарай, Гопей, Ситало (Коваленко, 65)

Видео обзор второго тайма.

Видео обзор первого тайма.

Украинская Премьер-лига 3-й тур

Автор: Артем Будрин