Черниговская "Десна" дома принимала "Ингулец" в рамках третьего тура чемпионата Украины. К этому матчу команды подходили в полярно разном настроении: "Ингулец" имел в графе очки полный "ноль", а "Десна" еще не теряла зачетных пунктов и была в лидерах турнирной таблицы.
Клубы лишь подтвердили свои тенденции. "Ингулец" никак не наберет первое очко и расположился на последнем месте, а "Десна" теперь имеет 9 баллов и вырвалась в лидеры чемпионата.
Победу над "Ингульцом" черниговцам принес Денис Безбородько, который вышел на замену на заключительные 20 минут и оформил дубль. Отметим, что в прошлом туре Безбородько так же вышел на замену и принес "Десне" победу над "Мариуполем". "Джокер" Александра Рябоконя снова сработал!
"Десна" - "Ингулец" - 2:0
Голы: Безбородько, 86, 90+1
"Десна": Литовка, Картушов, Селин, Завийский, Сафронов, Арвеладзе (Цымбалюк, 69), Домбровский, Гуцуляк (Безбородько, 69), Тотовицкий, Калитвинцев, Будкивский
"Ингулец": Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Салем, Полегенько, Козак (Бартулович, 65), Коробенко (Шишка, 28), Запорожец, Шарай, Гопей, Ситало (Коваленко, 65)
Видео обзор второго тайма.
Видео обзор первого тайма.
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Украинская Премьер-лига 3-й тур
- Поединки 3-го тура УПЛ прошли с 6 по 9 августа. Матч этого тура "Минай" - "Колос" перенесен на более поздний срок в связи с участием клуба из Ковалевки в квалификации Лиги конференций.
- В стартовом матче тура "Металлист 1925" обыграл "Черноморец" благодаря автоголу.
- "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии", потерпев первое поражение при Роберто Де Дзерби.
- "Динамо" без Мирчи Луческу выиграло у "Зари" в центральном матче тура.
- "Ворскла" разгромила ПФК "Львов" благодаря дублю Руслана Степанюка.