"Герта" отстранила футболиста от работы с командой до завершения расследования.

Немецкий голкипер Мариуш Герсбек, который защищает цвета берлинской "Герты", угодил в громкий скандал по причине своей несдержанности.

По информации издания Sport Bild, 28-летний футболист устроил драку в воскресенье, 16 июля, между 2 и 4 часами ночи на дороге в Целль-ам-Зе.

Источник сообщает, что пострадавшим оказался 22-летний гражданин Австрии. Вратарь "Герты" сломал ему нос и выбил зуб. В результате мужчине пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью, а Герсбек был доставлен в полицейский участок, где его допросили сотрудники правоохранительных органов.

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После этого инцидента Мариуш Герсбек был отстранен от работы с командой на тренировочных сборах. Его отправили в Берлин до завершения расследования полиции.

"В связи с продолжающимся полицейским расследованием в отношении Мариуша Герсбека мы приняли решение отстранить Мариуша от участия в тренировках команды до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте "Герты".

Также в клубе заявили, что Герсбек "без разрешения покинул гостиницу команды".

28-летний голкипер является воспитанником "Герты". С 2019 по 2023 год он играл за "Карлсруэ". Этим летом футболист вернулся в берлинский клуб.

В 2014 году в составе сборной Германии U19 Мариуш Герсбек стал победителем чемпионата Европы по футболу.

Напомним, по результатам прошлого сезона "Герта" заняла последнее место в турнирной таблице Бундеслиги и покинула элитный дивизион.

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