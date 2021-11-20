Виктор Скрипник оценил выступление своей команды в игре 15-го тура УПЛ.

В субботу, 20 ноября, в рамках 15-го тура украинской Премьер лиги луганская "Заря" сенсационно проиграла "Львову" (1:2).

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник прокомментировал игру своих подопечных в этом поединке.

"Тяжело играть с командами, которые стоят сзади. А когда еще и даешь им фору с первой минуты, то это еще архисложно.

У меня было такое впечатление, что играли бы еще минут 40, то мы бы еще голов не забили. Такая игра не нравится зрителю. Поздравим соперника с победой. Имеем то, что имеем", - заявил Скрипник в эфире УПЛ ONLINE.

Читайте также"Кто выживет - тот будет играть": Хацкевич высказался о методах работы Луческу в ДинамоНапомним, свой следующий матч луганская "Заря" сыграет 25 ноября в рамках пятого тура группового раунда Лиги конференций против римской "Ромы".

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В стартовом матче 15-го тура первенства Украины "Динамо" разгромило "Черноморец".

"Шахтер" одержал победу в поединке против "Руха".

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (38 очков) - второй, у "горняков" хуже разница забитых и пропущенных голов.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Артем Довбик, на счету которого 10 голов. На один гол меньше забили Виктор Цыганков.

Автор: Владимир Медяник