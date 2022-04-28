В возрасте 54 лет умер известный футбольный агент Мино Райола.
Как сообщает Metro, нидерландский агент итальянского происхождения умер после продолжительной борьбы с болезнью легких.
Мино Райола был одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов. Среди клиентов Райолы - голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.
В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.
Напомним, 12 января Райола перенес операцию на легких, а 20 января попал в реанимацию.
Мино Райола: что известно об агенте
- Райола родился в 1967 году в итальянском городе Ночера-Инферьоре.
- Футбольным агентом Мино начал работать в начале 1990-х в компании Sports Promotions. Работая в этой компании в 1993 году под его руководством осуществились переходы Вима Йонка и Денниса Бергкампа из "Аякса" в "Интер" и Марсиано Винка из "Аякса" в "Дженоа".
- Первым крупным трансфером Райолы в качестве независимого агента стал переход Павела Недведа из пражской "Спарты" в "Лацио".
- В мае 2019 года сначала Итальянская федерация футбола, а затем и ФИФА отстранили Райолу от футбольной деятельности на три месяца. ФИФА не стала сообщать о причинах, из-за которых было принято такое решение.
- Мино Райола знал семь языков: итальянский, голландский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский.