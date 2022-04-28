Райола был одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов.

В возрасте 54 лет умер известный футбольный агент Мино Райола.

Как сообщает Metro, нидерландский агент итальянского происхождения умер после продолжительной борьбы с болезнью легких.

Мино Райола был одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов. Среди клиентов Райолы - голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.

Напомним, 12 января Райола перенес операцию на легких, а 20 января попал в реанимацию.

Мино Райола: что известно об агенте