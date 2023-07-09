Луис Суарес Мирамонтес умер в возрасте 88 лет.

Ушел из жизни легендарный экс-футболист "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча-1960" Луис Суарес Мирамонтес.

Выдающийся испанский футболист и тренер умер 9 июля в возрасте 88 лет, сообщает издание AS.

В футбольном клубе "Барселона" уже отреагировали на новость о смерти Мирамонтеса.

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"Легенда футбола. Легенда "Барселоны". Мы будем очень скучать по тебе. Покойся с миром, Луис Суарес Мирамонтес", - говорится в сообщении клуба в Твиттере.

На протяжении своей карьеры Луис Суарес Мирамонтес выступал за "Депортиво", "Барселону", миланский "Интер" и "Сампдорию".

Наибольших успехов Мирамонтес добился в "Барселоне" и "Интере". За каталонский клуб он сыграл 176 матчей и забил 80 голов. За миланский клуб сыграл 329 игр и отличился 55 забитыми мячами.

С "Барселоной" Мирамонтес дважды становился чемпионом Испании, а также по два раза выиграл Кубок Испании и Кубок Ярмарок.

В 1960 году Луис Суарес Мирамонтес получил "Золотой мяч". Он стал первым обладателем этой награды в истории "Барселоны".

С миланским "Интером" испанец трижды становился чемпионом Италии, два раза выиграл Лигу чемпионов и дважды Межконтинентальный кубок.

В 1964 году Мирамонтес выиграл чемпионат Европы с национальной сборной Испании.

В 1973 году он завершил карьеру футболиста и стал тренером.

На клубном уровне испанец возглавлял "Интер", "Сампдорию", "СПАЛ", "Комо", "Депортиво Ла-Корунья" и "Альбасете". В период с 1980 по 1991 год Мирамонтес работал с молодежной и национальной сборными Испании.

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