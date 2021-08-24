Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи попал в ДТП в столице Украины.
Об этом сообщает "Центр новостей".
Ориентировочно в 16:00 23 августа на левом берегу Киева возле бориспольской трассы столкнулись три автомобиля, в одном из которых находился 72-летний итальянец.
Шесть человек получили повреждения, в том числе Лучи и двое детей. Состояние Лучи неизвестно, но его госпитализировали. Функционер сидел в автомобиле "Audi", шофер которого не справился с управлением.
Этим водителем был депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Александр Трухин. Неизвестно почему Лучи находился в одном автомобиле с Трухиным. Нардепа не доставили в больницу, он обошелся легким шоком.
В мае этого года Лучано продлил соглашение с УАФ. Итальянец был фигурантом крупных скандалов в украинском футболе.