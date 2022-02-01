Бывший полузащитник "Динамо" четыре года подряд вообще не пил спиртного.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев вспомнил, как президент столичного клуба Игорь Суркис заставил его отказаться от употребления алкоголя.

Цитирует 36-летнего Алиева издание Гордон.

"Когда Юрий Семин был в "Динамо" - я закодировался. Четыре года вообще не пил. Я Игорю Суркису пообещал. Он мне так и сказал: "Принесешь справку - тогда я тебе прощу". Хотя у меня было такое, что, в самом деле, могли из команды выгнать. Я принес - он мне все простил", - сказал Алиев.

"Я сначала в это верил. Я действительно в это верил... А потом я уже знал - это все бред. Кодирование - это все самовнушение. Если ты сам это решишь сделать, то и не будешь пить", - добавил Александр.

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Дмитрий Гордон во время интервью уточнил, правильно ли он понял, что Алиеву во время кодирования вшивали препарат "Торпедо".

"Ну вшивали мне, там, специальную... В задницу вшивали", - ответил Алиев.

Александр рассказал, что сейчас иногда он выпивает водку:

"Если человека четыре сидит за столом - 0,7-1 литр можем выпить".

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