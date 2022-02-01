Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев вспомнил, как президент столичного клуба Игорь Суркис заставил его отказаться от употребления алкоголя.
Цитирует 36-летнего Алиева издание Гордон.
"Когда Юрий Семин был в "Динамо" - я закодировался. Четыре года вообще не пил. Я Игорю Суркису пообещал. Он мне так и сказал: "Принесешь справку - тогда я тебе прощу". Хотя у меня было такое, что, в самом деле, могли из команды выгнать. Я принес - он мне все простил", - сказал Алиев.
"Я сначала в это верил. Я действительно в это верил... А потом я уже знал - это все бред. Кодирование - это все самовнушение. Если ты сам это решишь сделать, то и не будешь пить", - добавил Александр.
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Дмитрий Гордон во время интервью уточнил, правильно ли он понял, что Алиеву во время кодирования вшивали препарат "Торпедо".
"Ну вшивали мне, там, специальную... В задницу вшивали", - ответил Алиев.
Александр рассказал, что сейчас иногда он выпивает водку:
"Если человека четыре сидит за столом - 0,7-1 литр можем выпить".
Александр Алиев: карьера и скандалы
- Алиев выступал за российские клубы "Локомотив" и "Анжи", а в Украине защищал цвета "Динамо", "Днепра" и запорожского "Металлурга". За сборную Украины Александр провел 28 матчей и забил 6 голов.
- Алиев попадал в скандал, когда бил свою жену.
- Александр также выпустил клипы со своим рэпом и попал в скандал. В частности УАФ хотела принять дисциплинарные санкции к Алиеву.