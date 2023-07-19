Бенжамену Менди угрожало 15 лет лишения свободы.

Бывший одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, которого ранее обвиняли в изнасиловании, нашел себе новую команду.

29-летний футболист на правах свободного агента перешел в "Лорьян", сообщает официальный сайт французского клуба.

Менди подписал с "Лорьяном" контракт на два года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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Добавим, что бывшему игроку "Манчестер Сити" угрожало 15 лет лишения свободы по делу об изнасиловании. Из-за расследования французский защитник находился сначала в тюрьме, а потом под домашним арестом и не играл на протяжении двух лет.

14 июля Королевский суд Честера оправдал Бенжамена Менди и снял с него все обвинения. После снятия обвинений француз сразу же нашел себе новый клуб.

Дебютировать в составе "Лорьяна" Менди может уже 22 июля в поединке против французского "Генгама".

Бенжамен Менди: карьера

Менди начинал свою профессиональную карьеру во французском "Гавре". Также в Лиге 1 он играл за "Марсель" и "Монако".

В 2017 году Бенжамен перешел в "Манчестер Сити" за 57,7 миллионов евро. В составе "горожан" французский защитник сыграл 75 матчей, забил 2 гола и отдал 14 голевых передач.

В составе национальной сборной Франции Менди сыграл 10 матчей. В 2018 году вместе с "Ле Бле" он стал чемпионом мира.

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