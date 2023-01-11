Ноэля Ле Гре обвинила в домогательствах футбольная агентка Соня Суид.

Известная футбольная агентка Соня Суид публично обвинила главу Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре в сексуальных домогательствах.

Она рассказала, что в 2014 году Ле Гре пригласил ее в свою квартиру для обсуждения рабочих моментов. Когда она зашла в комнату, то увидела два бокала с шампанским. Суид смогла найти предлог покинуть квартиру.

"В сентябре 2014 года он звонит мне и говорит, что я гениальна, что мне удалось сделать удивительные вещи и что он хочет познакомить меня с Бриджит Энрикес, главной футбольной функционеркой женского футбола в ФФФ. Она хочет встретиться со мной в его квартире в Париже.

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Ле Гре говорит, что делает это регулярно, ему так удобнее, более конфиденциально. Я соглашаюсь. Мне 28 лет, я - молодая агент, а он - президент ФФФ.

Он должен был бы проявить уважение, но смотрел на меня, как на конфету. Если говорить вульгарно, он видел во мне только грудь и задницу.

Я пришла и увидела два полных бокала шампанского. Я жду Бриджит Энрикес, но она не приезжает. Он добавляет: "Знаете, она нам не нужна. Если мы оба будем достаточно близки, я смогу воплотить ваши идеи в жизнь". Бокалов я не касалась, мы слышали уже не одну такую историю.

Он писал мне: "Я скучаю по тебе". Он хотел приглашать меня на вечеринки.

Однажды президент дал мне понять, что для реализации моих идей я должна лечь с ним в постель... Это стало для меня шоком.

Ле Гре очень самоуверенный человек, считающий, что ему все позволено. Когда мы слышим, как он говорит, то создается впечатление, что он - король, а федерация - его королевство.

Это человек, который мало пишет, но много звонит по телефону. У меня есть голосовые сообщения и несколько смс: "Вы свободны завтра вечером?", "Я настаиваю". И вот в 2017 году приходит знаменитое сообщение: "Соня, я пью третью бутылку, жду тебя на четвертую". Когда я это услышала, очень злилась, потому что это неуважение. Это больно", - приводит слова Суид Ge.globo.

Добавим, что ранее Ле Гре жестко ответил на вопрос о Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зинедин позвонил ему. Плюс Ле Гре сказал, что готов устроить конкурс, если Зидан сам не в состоянии найти себе новую работу.

Позже после шквала критики Ле Гре извинился перед легендарным французским футболистом.

"Я бы хотел извиниться перед Зинедином Зиданом за свои комментарии, которые не отображают мои мысли и мое отношение к тому, каким он был игроком и каким стал тренером.

Это были неуместные заявления", - сказал Ле Гре.

Французские СМИ сообщают, что после вспыхнувшего скандала Ноэль Ле Гре был отстранен от своей должности.

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение отстранить Ле Гре как минимум до завершения аудиторской проверки в Федерации и публикации ее результатов. Обязанности Ле Гре временно будет исполнять вице-президент Филипп Диалло.

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