Свой следующий матч "Сампдория" должна сыграть против команды Андрея Шевченко.

В конце года Италию сотрясают скандалы. В ноябре прокуратура заинтересовалась финансовыми операциями "Ювентуса", а теперь проблемы появились у президента "Сампдории" Массимо Ферреро. Он был арестован Финансовой гвардией Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 70-летний функционер подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.По сведениям источника, под стражей сейчас находится лишь Ферреро. Остальные участники уголовного дела были отправлены под домашний арест.

Ферреро приобрел "Сампдорию" в июне 2014 года. Ранее Ферреро сообщил, что устал от работы с "Сампдорией" и ищет инвесторов, которые могли бы приобрести клуб.

Читайте такжеОт чемпиона Украины до работника супермаркета: душещипательная история экс-игрока Динамо, проигравшего все свои деньгиРанее прокуратура Италии возбудила уголовное дело по факту финансовых махинаций в отношении руководящих лиц "Ювентуса". Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи обвиняются в отмывании 50 млн евро.

"Сампдория": результаты в сезоне

"Сампдория" в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований является "Милан", в 16 встречах набравший 38 очков. Действующий чемпион Италии - "Интер".

"Сампдория" является принципиальным соперником футбольного клуба "Дженоа", который возглавляет украинский специалист Андрей Шевченко.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Италии "Сампдория" сыграет как раз против "Дженоа". Дерби запланировано на 10 декабря.

Автор: Владимир Медяник