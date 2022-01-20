Директор "Барселоны" Матеу Алемани ранее сделал резонансное заявление касательно того, что французский полузащитник Усман Дембеле больше не хочет быть частью команды, поэтому каталонский клуб попытается избавиться от него в зимнее трансферное окно.
"Стало ясно, что Дембеле не хочет быть частью нашей команды. Заставлять мы его не намерены.
Мы сообщили игроку, что намерены расстаться с ним незамедлительно. Надеемся, что нам удастся продать его до 31 января", - цитирует Алемани Mundo Deportivo.
Усман Дембеле принял решение выступить с заявлением, чтобы разъяснить ситуацию со своей стороны. Француз дал понять, что готов полностью доработать свой контракт с "Барселоной", истекающий через полгода.
"Я за все это время никогда не отвечал на это и не оправдывался. С сегодняшнего дня я честно отвечу на все, чтобы не позволять себя шантажировать.
Читайте такжеФеноменальное исполнение: 15-летний форвард забил ударом через себя с линии штрафной (видео)Мне 24 года, и у меня есть недостатки и ошибки, как у всех людей. У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом.
Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени моего агента, которому я полностью доверяю.
У меня действующий контракт, и я в полном распоряжении клуба и моего тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится.
Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.
Мое дело - играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. Прежде всего нужно сконцентрироваться на главном - на победах. Берегите себя и своих близких", - написал Дембеле в Instagram.
Добавим, что в услугах Усмана Дембеле заинтересованы ряд клубов английской Премьер лиги, а также представители Франции и Италии. В частности, предметный интерес к футболисту сборной Франции проявляли "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", ПСЖ и "Ювентус".
Читайте такжеВслед за Баварией: Боруссия Дортмунд сенсационно покинула Кубок Германии (видео)Усман Дембеле: карьера
- 24-летний нападающий начинал карьеру в составе "Ренна", за который сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.
- В 2016 году Дембеле перебрался в дортмундскую "Боруссию" за 15 миллионов евро. За "шмелей" француз сыграл 50 игр во всех турнирах и забил 10 голов.
- Летом 2017 года официальный сайт "Барселоны" объявил о переходе нападающего в испанский клуб. За трансфер футболиста каталонцы заплатили 105 миллионов евро, еще 42 млн евро возможны в качестве бонуса, а контракт был заключен сроком на пять лет.
- В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
- С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции, за которую он сыграл 27 игр и забил 4 гола.