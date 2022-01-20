"Барселона" намерена избавиться от скандального футболиста этой зимой.

Директор "Барселоны" Матеу Алемани ранее сделал резонансное заявление касательно того, что французский полузащитник Усман Дембеле больше не хочет быть частью команды, поэтому каталонский клуб попытается избавиться от него в зимнее трансферное окно.

"Стало ясно, что Дембеле не хочет быть частью нашей команды. Заставлять мы его не намерены.

Мы сообщили игроку, что намерены расстаться с ним незамедлительно. Надеемся, что нам удастся продать его до 31 января", - цитирует Алемани Mundo Deportivo.

Усман Дембеле принял решение выступить с заявлением, чтобы разъяснить ситуацию со своей стороны. Француз дал понять, что готов полностью доработать свой контракт с "Барселоной", истекающий через полгода.

"Я за все это время никогда не отвечал на это и не оправдывался. С сегодняшнего дня я честно отвечу на все, чтобы не позволять себя шантажировать.

Читайте такжеФеноменальное исполнение: 15-летний форвард забил ударом через себя с линии штрафной (видео)Мне 24 года, и у меня есть недостатки и ошибки, как у всех людей. У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом.

Я осуждаю всех, кто приписывает мне какие-либо намерения, которых у меня нет. Осуждаю тех, кто говорит что-то от моего имени или от имени моего агента, которому я полностью доверяю.

У меня действующий контракт, и я в полном распоряжении клуба и моего тренера. Я всегда выкладывался ради своих партнеров и болельщиков. И это не изменится.

Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.

Мое дело - играть в футбол, получать удовольствие вместе со своими партнерами и болельщиками. Прежде всего нужно сконцентрироваться на главном - на победах. Берегите себя и своих близких", - написал Дембеле в Instagram.

Добавим, что в услугах Усмана Дембеле заинтересованы ряд клубов английской Премьер лиги, а также представители Франции и Италии. В частности, предметный интерес к футболисту сборной Франции проявляли "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", ПСЖ и "Ювентус".