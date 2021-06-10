В ОП подчеркнули, что лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких предостережений.

Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и решения, которые они должны принимать без какого-либо политического влияния или вмешательства.

Об этом говорится в предоставленном УНИАН комментарии Офиса президента Украины по поводу лозунга на форме сборной Украины по футболу.

В ОП отмечают, что украинские футболисты на полях Европы пытаться прославить свою страну. «Поэтому лозунг «Слава Украине!» на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких предостережений. И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине!», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям Слава!». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца. Они объединяют нас, помогают развивать и защищать родную Украину», - отметили на Банковой.

Также у Зеленского отмечают, что карта Украины на футболках украинских игроков является еще одним подтверждением того, что уже через несколько дней вся наша страна от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будет болеть за национальную сборную на чемпионате Европы по футболу. «Потому что Украина едина и неделима. Донбасс - это Украина! Крым - это Украина! И это уж точно не вызывает никаких сомнений ни у кого в Европе», - резюмируют в ведомстве.

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Форма Украины на Евро-2020

Сегодня, 10 июня, УЕФА обязала национальную сборную Украины по футболу убрать с футболок игровой формы лозунг "Героям слава" после соответствующего обращения России.

В частности, в УЕФА тщательно рассмотрели недавно добавленный лозунг, изображенный внутри воротничка новой футболки "Героям слава" (в пресс-релизе УЕФА этот лозунг на английском звучит как "Слава нашим героям" ("Glory to our heroes") - УНИАН). Новый дизайн с лозунгом "Героям слава" был подтвержден еще в декабре 2020 года.

В связи с этим в УЕФА отметили, что в то время значение, созданное комбинацией этих двух лозунгов, не было изучено. "После дополнительного анализа эта конкретная комбинация двух слоганов считается явно политической по своей сути, имея историческое и милитаристское значение. Этот конкретный лозунг внутри футболки должен быть убран для использования на матчах во время соревнований под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА относительно экипировки", - подчеркивается в ответе.

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Автор: Денис Прядко