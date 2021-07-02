На чемпионате Европы по футболу стартуют четвертьфиналы.

2 июля в первом четвертьфинальном матче Евро-2020 сыграют сборные Швейцарии и Испании. Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в России.

Начало встречи - в 19.00.

Швейцария - Испания: где смотреть матч

Прямую трансляцию противостояния швейцарской и испанской сборных можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", а также на сервисе "OLL.TV!" (по подписке).

Швейцария - Испания: прогноз букмекеров

Фаворитом этого матча считается сборная Испании. На ее проход в полуфинал букмекеры дают коэффициент 1,67, тогда как на швейцарцев - 5,90.

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На победу Испании в основное время можно поставить с коэффициентом 1,17, на ничью - 1,30, а на победу Швейцарии - 2,35.

Швейцария - Испания: перед матчем

Сборная Швейцарии неудачно стартовала на Евро-2020 (0:3 с Италией и 1:1 с Уэльсом), но затем обыграла Турцию (3:1) и пробилась в плей-офф с третьего места.

В 1/8 финала швейцарцы сенсационно выбили действующих чемпионов мира французов. Швейцария отыгралась, уступая 1:3, а затем победила по пенальти. Для швейцарцев это была первая победа в истории в плей-офф Евро.

Сборная Испании на групповом этапе сыграла вничью со Швецией (0:0), затем с Польшей (1:1) и лишь в третьем туре гарантировала себе выход в плей-офф, разгромив Словакию (5:0).

В 1/8 финала Испания упустила преимущество в игре с Хорватией, но все же дожала соперника в овертайме. Матч-триллер завершился со счетом 5:3.

Друг против друга Швейцария и Испания играли 23 раза: у швейцарцев лишь 1 победа при 5 ничьих и 16 поражениях.

Главным арбитром матча назначен англичанин Майкл Оливер.

Сборной Швейцарии из-за перебора желтых карточек не сможет помочь капитан команды Гранит Джака. У испанцев травмирован защитник Хосе Гайа.

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Автор: Антон Дударь