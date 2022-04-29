Финалисты Лиги Европы определятся 5 мая.

В четверг, 28 апреля, состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

Лондонский "Вест Хэм" принимал на своем поле "Айнтрахт". Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче уже на первой минуте открыл Ансгар Кнауфф после паса Рафаэля Борре. Спустя 20 минут ямаец Майкл Антонио восстановил равенство на табло после передачи Курта Зума. Однако во втором тайме Даити Камада с передачи Джибриля Соу вывел гостей вперед - 2:1.

"Вест Хэм" - "Айнтрахт" - 1:2

Голы: Антонио, 20 - Кнауфф, 1, Камада, 54

"Вест Хэм": Ареола, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Боуэн, Антонио, Лансини (Бенрахма, 66)

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хинтереггер, Туре, Кнауфф, Соу, Роде, Костич, Линнстрем, Камада, Борре (Аче, 90+3)

Предупреждения: Соу, Хинтерггер

Обзор матча:

Напомним, в четвертьфинале "Айнтрахт" по сумме двух матчей оказался сильнее "Барселоны", а "Вест Хэм" разгромил "Лион". До этого подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы "Севилью" с общим счетом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.

В другом полуфинальном матче Лиги Европы на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге "РБ Лейпциг" принимал "Рейнджерс". Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 85-й минуте отличился защитник Анхелиньо.

"РБ Лейпциг" - "Рейнджерс" - 1:0

Гол: Анхелиньо, 85

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Хальстенберг, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо (Форсберг, 71), Адамс, Нкунку, Собослаи (Андре Силва, 71)

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Сэндс, Арфилд, Джек, Камара, Арибо, Райт (Сакала, 69), Кент

Обзор матча:

Напомним, в четвертьфинале турнира "РБ Лейпциг" обыграл итальянскую "Аталанту" (1:1, 2:0), а "Рейнджерс" победили португальскую "Брагу" (0:1, 3:1). Ответный матч между "Рейнджерс" и "РБ Лейпциг" состоится 5 мая на стадионе "Айброкс" в Глазго.

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