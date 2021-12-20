Шевченко попробует одержать первую победу с "Дженоа" в Серии А.

Во вторник, 21 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу состоится "украинское дерби". "Дженоа" Андрея Шевченко сыграет против "Аталанты" Руслана Малиновского.

Игра пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе.

"Грифоны" ведут борьбу за сохранение прописки в Серии А и если им удастся остаться в высшем дивизионе, то этот успех, по мнению Андрея Шевченко, будет сравним с победой в Лиге чемпионов.

Не все получается у украинского тренера пока в Серии А. После того, как Шевченко вернулся в Италию уже как наставник, он сыграл уже 7 матчей. Статистика этих игр очень печальная, особенно если вынести за скобки кубковый матч против "Салернитаны" (1:0). Шевченко проиграл пять игр в итальянском первенстве и лишь раз сыграл вничью. Разница голов 2:13.

"Бергамаски" в этом сезоне в Серии А сейчас смотрятся очень даже уверенно. Если в прошлом розыгрыше в 1-м круге хватало проблем, то сейчас у "Аталанты" уверенное место среди лидеров и победы, среди прочих, против "Ювентуса" и "Наполи" в последний месяц. Однако и провалы случаются, как матч прошлого тура итальянского первенства против "Ромы", который "Аталанта" неожиданно проиграла с разгромным счетом 1:4.

Дженоа - Аталанта: где смотреть матч

Увидеть поединок Серии А, в котором команда Шевченко сыграет против клуба Малиновского, можно будет в прямой трансляции на видеосервисе MEGOGO.

Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа - Аталанта: прогноз букмекеров на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают гостей.

На победу "Аталанты" дают коэффициент 1.42, на ничью - 5.10, а победа "Дженоа" оценивается коэффициентом 7.90.

Читайте такжеГол плюс пас: форвард сборной Украины Яремчук прервал сухую серию в чемпионате Португалии (видео)На то, что подопечные Андрея Шевченко смогут не проиграть, букмекеры установили коэффициент 3.00, в то же время, коэффициент на то, что не проиграют гости - 1.11.

Букмекеры уверены, что матч "Дженоа" - "Аталанта" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на "обе забьют" можно за 1.72.

Дженоа - Аталанта: перед матчем

"Дженоа" перед матчем 19-го тура с 10 заработанными очками идет на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А.

"Аталанта" занимает 4-е место с 37 баллами в активе.

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко не смог одержать ни одной победы в Серии А, пять раз проиграв и раз сыграв вничью.

Автор: Владимир Медяник