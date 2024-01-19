Издание составило собственный рейтинг сильнейших игроков чемпионата Италии 20-летней давности.

Издание FourFourTwo опубликовало свой рейтинг лучших игроков Серии А - чемпионата Италии по футболу 2000-х годов, в которой первую позицию отдали украинскому форварду Андрею Шевченко.

Украинский легионер выступал за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах.

В аннотации авторы рейтинга отмечают: "Едва не выведя киевское "Динамо" в финал Лиги чемпионов 1998/99, Андрей Шевченко сделал следующий большой шаг в своей карьере, перейдя в "Милан" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов. Ему не потребовалось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на "Сан-Сиро", поскольку он забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл "Капоканноньер" (титул лучшего бомбардира сезона) в сезонах 1999/2000 и 2003/04 годов, а также Скудетто в кампании 2003/2004".

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Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Андрей Шевченко ("Милан")

2. Кака ("Милан")

3. Джанлуиджи Буффон ("Парма", "Ювентус")

4. Андреа Пирло ("Брешия", "Интер", "Милан")

5. Фабио Каннаваро ("Парма", "Интер", "Ювентус")

6. Алессандро Дель Пьеро ("Ювентус")

7. Паоло Мальдини ("Милан")

8. Алессандро Неста ("Лацио", "Милан")

9. Франческо Тотти ("Рома")

10. Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус")

Отметим, что всего за 8 сезонов в "Милане" (включая сезон 1999/2000) украинец провел в составе команды 226 матчей, в которых забил 127 голов. С "красно-черными" украинец стал чемпионом Италии (2003/04), обладателем Кубка Италии (2002/03), Суперкубка Италии (2004), победителем Лиги чемпионов (2002/03) и обладателем Суперкубка УЕФА-2003.

Уже в качестве тренера, в сезоне 2021/22 Шевченко тренировал итальянскую "Дженоа" из Генуи.

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