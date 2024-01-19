Издание FourFourTwo опубликовало свой рейтинг лучших игроков Серии А - чемпионата Италии по футболу 2000-х годов, в которой первую позицию отдали украинскому форварду Андрею Шевченко.
Украинский легионер выступал за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах.
В аннотации авторы рейтинга отмечают: "Едва не выведя киевское "Динамо" в финал Лиги чемпионов 1998/99, Андрей Шевченко сделал следующий большой шаг в своей карьере, перейдя в "Милан" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов. Ему не потребовалось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на "Сан-Сиро", поскольку он забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл "Капоканноньер" (титул лучшего бомбардира сезона) в сезонах 1999/2000 и 2003/04 годов, а также Скудетто в кампании 2003/2004".
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- 1. Андрей Шевченко ("Милан")
- 2. Кака ("Милан")
- 3. Джанлуиджи Буффон ("Парма", "Ювентус")
- 4. Андреа Пирло ("Брешия", "Интер", "Милан")
- 5. Фабио Каннаваро ("Парма", "Интер", "Ювентус")
- 6. Алессандро Дель Пьеро ("Ювентус")
- 7. Паоло Мальдини ("Милан")
- 8. Алессандро Неста ("Лацио", "Милан")
- 9. Франческо Тотти ("Рома")
- 10. Павел Недвед ("Лацио", "Ювентус")
Отметим, что всего за 8 сезонов в "Милане" (включая сезон 1999/2000) украинец провел в составе команды 226 матчей, в которых забил 127 голов. С "красно-черными" украинец стал чемпионом Италии (2003/04), обладателем Кубка Италии (2002/03), Суперкубка Италии (2004), победителем Лиги чемпионов (2002/03) и обладателем Суперкубка УЕФА-2003.
Уже в качестве тренера, в сезоне 2021/22 Шевченко тренировал итальянскую "Дженоа" из Генуи.