Андрею Шевченко не удалось трудоустроиться в Польше.

Бывший главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко не будет тренировать национальную сборную Польши.

Известный журналист Игорь Цыганык в своем Твиттере сообщил, что Андрей Шевченко прекратил переговоры с Польским футбольным союзом. Как заявляет Цыганык, причиной тому стал действующий контракт с итальянским "Дженоа", который украинский тренер не смог разорвать.

"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Соглашение с "Дженоа" не удалось расторгнуть. Теперь поляки выбирают между своими", - написал Игорь Цыганик.

Читайте такжеБывший звездный футболист сборной Украины собирается продолжить карьеру за океаномНапомним, ранее сообщалось, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши, но для этого ему нужно было уладить финансовые нюансы договора с "Дженоа".

Андрей Шевченко: результаты работы в "Дженоа"