Бывший главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко не будет тренировать национальную сборную Польши.
Известный журналист Игорь Цыганык в своем Твиттере сообщил, что Андрей Шевченко прекратил переговоры с Польским футбольным союзом. Как заявляет Цыганык, причиной тому стал действующий контракт с итальянским "Дженоа", который украинский тренер не смог разорвать.
"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Соглашение с "Дженоа" не удалось расторгнуть. Теперь поляки выбирают между своими", - написал Игорь Цыганик.
Читайте такжеБывший звездный футболист сборной Украины собирается продолжить карьеру за океаномНапомним, ранее сообщалось, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши, но для этого ему нужно было уладить финансовые нюансы договора с "Дженоа".
Андрей Шевченко: результаты работы в "Дженоа"
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).
- 15 января 2022 года "Дженоа" объявил об отставке Андрея Шевченко.