Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши по футболу.
Об этом сообщает vZbirna.
Источник утверждает, что Польский футбольный союз и 45-летний украинский специалист согласовали все детали контракта. Шевченко будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.
Отметим, что сборная Польши осталась без коуча после ухода португальца Паулу Соузы, который возглавил бразильский "Фламенго". 24 марта полякам предстоит провести матч против сборной России за право поехать на ЧМ-2022.
Теперь Шевченко должен разорвать контракт с "Дженоа", ведь итальянский клуб уволил украинца, а трудовой договор не прекратил (генуэзцы продолжают платить ежемесячно зарплату Андрею, а не компенсацию за досрочное расторжение контракта).
Ранее сообщалось, что 31 января официально представят нового наставника сборной Польши и "Шева" является главным кандидатом.
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"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года. 15 января Шевченко уволили.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).