Украинский тренер скоро вернется снова к работе.

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши по футболу.

Об этом сообщает vZbirna.

Источник утверждает, что Польский футбольный союз и 45-летний украинский специалист согласовали все детали контракта. Шевченко будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

Отметим, что сборная Польши осталась без коуча после ухода португальца Паулу Соузы, который возглавил бразильский "Фламенго". 24 марта полякам предстоит провести матч против сборной России за право поехать на ЧМ-2022.

Теперь Шевченко должен разорвать контракт с "Дженоа", ведь итальянский клуб уволил украинца, а трудовой договор не прекратил (генуэзцы продолжают платить ежемесячно зарплату Андрею, а не компенсацию за досрочное расторжение контракта).

Ранее сообщалось, что 31 января официально представят нового наставника сборной Польши и "Шева" является главным кандидатом.

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