Бельгия одержала волевую победу над поляками во втором туре Лиги наций.

В среду, 8 июня, сборная Бельгии принимала национальную команду Польши во втором туре группы 4 дивизиона A в Лиге наций.

Встреча проходила на стадионе "Руа Бодуэн" в Брюсселе (Бельгия). Она завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 6:1.

На 28-й минуте счет открыл нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который откликнулся на передачу полузащитника Себастьяна Шиманьского. Еще в первом тайме счет сравнял полузащитник национальной команды Бельгии Аксель Витсель. Затем бельгийцы вышли вперед усилиями полузащитника Кевина Де Брюйне. А до крупного счет довел нападающий Леандро Троссард, который оформил дубль. Окончательный счет установили полузащитник Леандер Дендонкер и форвард Луа Опенда.

Бельгия - Польша - 6:1

Голы: Витсель, 42, Де Брюйне, 59, Троссард, 73, 80, Дендонкер, 83, Опенда, 90+3 - Левандовски 28

Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер, Карраско, Витсель (Фас, 85), Тилеманс, Кастань (Т. Азар, 85), Де Брюйне (де Кетеларе, 75), Э. Азар (Троссард, 66), Батшуайи (Опенда, 85)

Польша: Дронговски, Пухач (Берешиньски, 46), Беднарек, Глик, Гумны, Крыховяк (Д. Шиманьски, 46), Журковски, С. Шиманьски (Кэш, 66) Зелиньски, Каминьски (Залевски, 81), Левандовски (Букса, 69)

Предупреждения: Витсель, 36 - Крыховяк, 14

Обзор матча:

В параллельном матче этой группы сборная Уэльса принимала национальную команду Нидерландов. Встреча проходила на стадионе "Миллениум" в городе Кардифф (Уэльс). Она завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме зрители на трибунах не увидели забитых мячей. Первый гол на 50-й минуте встречи забила сборная Нидерландов. Своим шансом воспользовался полузащитник Тен Копмейнерс. Результативную передачу на него оформил полузащитник Йерди Схаутен. Но в компенсированное ко второму тайму время Рис Норрингтон-Дэвис сравнял счет. И все-таки на 94-й минуте окончательный счет установил нападающий Ваут Вегорст.

Уэльс – Нидерланды - 1:2

Голы: Норрингтон-Дэвис 90+2 - Копмейнерс 50, Вегорст 90+4

Уэльс: Уорд (Дэвис 46), Робертс, Мифем, Родон, Дэвис, Норрингтон-Дэвис, Левитт (Смит 68), Моррелл (Колвилл 60), Уилсон, Джонсон (Бэйл 77), Джеймс (Матондо 77)

Нидерланды: Флэккен, Де Лигт (Мартинс Инди 84), Де Врей, Тезе, Маласиа, Схаутен (де Йонг 67), Копмейнерс, Хатебур, Гакпо (Бергвейн 67), Ланг (Тиль 90+1), Вегорст

Предупреждение: Тезе

Сборная Бельгии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 дивизиона A Лиги наций. Польша (3) – на третьей позиции. Лидирует в группе сборная Нидерландов - 6 очков. Аутсайдер группы - Уэльс (0).

В следующем туре Уэльс сыграет с Бельгией, а Нидерланды - с Польшей.

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