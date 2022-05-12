"Ювентус" впервые с 2011 года закончит сезон без трофеев.

В среду, 11 мая, состоялся финал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Интером". Команды играли на стадионе "Олимпико" в Риме. Победу в этой битве одержали футболисты миланского коллектива.

Счет в игре уже спустя 7 минут после стартового свистка открыл Николо Барелла после передачи Марсело Брозовича. На 50-й минуте Алекс Сандро сравнял счет, а спустя 3 минуты Душан Влахович вывел "старую синьору" вперед - 2:1.

После этого миланцы вернулись в игру. Восстановил равенство на табло Хакан Чалханоглу, реализовав пенальти на 80-й минуте. Благодаря этому голу игра перешла в дополнительное время. Иван Перишич в первом овертайме вывел команду Симоне Индзаги вперед. На 102-й минуте Перишич оформил дубль, установив итоговый счет в матче. Ассистировал хорватскому хавбеку Федерико Димарко.

На 104-й минуте тренер "Ювентуса" Аллегри покинул пределы технической зоны и вступил в перепалку с тренерским штабом "Интера". Главный арбитр игры показал наставнику "старой синьоры" красную карточку.

"Ювентус" - "Интер" - 2:4

Голы: Алекс Сандро, 50, Влахович, 52 - Барелла, 7, Чалханоглу, 80 (пен.), Перишич, 98 (пен.), 102

"Ювентус": Перин, Данило (Мората, 41), Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли, 67), Рабьо, Бернардески (Бонуччи, 67), Влахович, Дибала (Кен, 99)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Д'Амброзио (Димарко, 64 (Бастони, 116)), Дармиан (Думфрис, 64), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 90+1), Перишич, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 90+1)

Предупреждения: Локателли - Брозович, Видаль

Удаление: Аллегри

Обзор матча:

После игры главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри объяснил, почему его удалили.

"Кто-то из "Интера" прошел мимо и пнул меня. Я разозлился из-за этого. Считаю, что судья совершенно правильно удалил меня", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Стоит отметить, что для "Ювентуса" этот сезон является абсолютно провальным. Ранее туринцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по итогам двух матчей испанскому "Вильярреалу" (1:1, 0:3). "Ювентус" потерпел поражение в матче за Суперкубок Италии, уступив "Интеру" (1:2), а также туринцы лишились шансов на скудетто. После 36 матчей "Ювентус" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 69 очков. На 1-й позиции находится "Милан". В активе "россонери" 80 баллов.

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри больше не претендует ни на одну награду в текущем сезоне. "Ювентус" останется без трофеев впервые с сезона-2010/2011.

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