"Барселона" под руководством легендарного Хави одержала яркую победу.

В воскресенье, 6 февраля, в центральном матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала мадридский "Атлетико". Поединок завершился яркой победой каталонского гранда.

Счет в игре открыли футболисты мадридского клуба в самом дебюте поединка. На 8-й минуте с передачи Луиса Суареса мяч в сетку ворот Тер Штегена отправил Карраско.

Однако не долго радовались игроки "Атлетико". Уже на 10-й минуте Жорди Альба забил невероятно красивый гол и сравнял счет в матче. На 21-й минуте встречи Гави забил головой с передачи Траоре и вывел вперед "Барселону". Ближе к концовке первой половины матча Рональд Араухо забил третий мяч каталонского клуба в этой игре, поразив ворота Облака с передачи Торреса.

В самом дебюте второго тайма "Барселона" довела счет до разгромного. Гол на 49-й минуте игры забил легендарный бразилец Дани Алвес. На 58-й минуте поединка Луис Суарес забил свой гол и сократил разрыв в счете.

На 69-й минуте поединка Дани Алвес совершил грубый фол против игрока "Атлетико" Карраско и арбитр встречи наказал легендарного бразильца красной карточкой.

Играя в меньшинстве "Барселона" стала меньше атаковать, больше сосредоточив свое внимание на оборонительных действиях. Однако это не повлияло на зрелищность матча. "Барселона" и "Атлетико" выдали феерический поединок, подтвердив статус центрального противостояния тура сполна.

"Барселона" - "Атлетико" - 4:2

Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 - Карраско, 8, Суарес, 58

"Барселона": тер Штеген, Алвес, Пике, Араухо, Альба, Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Гави (Дест, 70), Ферран, Адама (Обамеянг, 61)

"Атлетико": Облак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Кунья, 55), Карраско, Де Пауль, Коке (Эррера, 76), Лемар (Мандава, 55), Фелиш (Корреа, 56), Суарес

Предупреждения: Альба, Ф. де Йонг - Васс, Эррера

Обзор матча:

Добавим, что забив в этом матче, бразилец Дани Алвес стал самым возрастным автором гола в истории "Барселоны". Он забил в возрасте 38 лет.