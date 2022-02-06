В воскресенье, 6 февраля, в центральном матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала мадридский "Атлетико". Поединок завершился яркой победой каталонского гранда.
Счет в игре открыли футболисты мадридского клуба в самом дебюте поединка. На 8-й минуте с передачи Луиса Суареса мяч в сетку ворот Тер Штегена отправил Карраско.
Однако не долго радовались игроки "Атлетико". Уже на 10-й минуте Жорди Альба забил невероятно красивый гол и сравнял счет в матче. На 21-й минуте встречи Гави забил головой с передачи Траоре и вывел вперед "Барселону". Ближе к концовке первой половины матча Рональд Араухо забил третий мяч каталонского клуба в этой игре, поразив ворота Облака с передачи Торреса.
В самом дебюте второго тайма "Барселона" довела счет до разгромного. Гол на 49-й минуте игры забил легендарный бразилец Дани Алвес. На 58-й минуте поединка Луис Суарес забил свой гол и сократил разрыв в счете.
На 69-й минуте поединка Дани Алвес совершил грубый фол против игрока "Атлетико" Карраско и арбитр встречи наказал легендарного бразильца красной карточкой.
Играя в меньшинстве "Барселона" стала меньше атаковать, больше сосредоточив свое внимание на оборонительных действиях. Однако это не повлияло на зрелищность матча. "Барселона" и "Атлетико" выдали феерический поединок, подтвердив статус центрального противостояния тура сполна.
"Барселона" - "Атлетико" - 4:2
Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 - Карраско, 8, Суарес, 58
"Барселона": тер Штеген, Алвес, Пике, Араухо, Альба, Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Гави (Дест, 70), Ферран, Адама (Обамеянг, 61)
"Атлетико": Облак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Кунья, 55), Карраско, Де Пауль, Коке (Эррера, 76), Лемар (Мандава, 55), Фелиш (Корреа, 56), Суарес
Предупреждения: Альба, Ф. де Йонг - Васс, Эррера
Обзор матча:
Добавим, что забив в этом матче, бразилец Дани Алвес стал самым возрастным автором гола в истории "Барселоны". Он забил в возрасте 38 лет.
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- "Барселона" впервые с февраля 2012 года сумела забить 4 гола в ворота "Атлетико".
- В следующем туре "Барселона" сыграет против "Эспаньола" на выезде. Матч пройдет 13 февраля.
- Мадридский "Атлетико" в 24-м туре на своем поле примет "Хетафе". Игра запланирована на 12 февраля.