Польский "Ракув" уверенно вышел в следующий раунд Лиги конференций.

В четверг, 28 июля, в рамках второго раунда Лиги конференций польский "Ракув" играл против против казахстанской "Астаны" и одержал победу со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил украинский футболист Владислав Кочергин.

Кочергин вышел на поле в стартовом составе, а на 16-й минуте шедевральным дальним ударом поразил верхний угол ворот соперника.

"Астана" (Казахстан) - "Ракув" (Польша) - 0:1

Гол: Кочергин, 16

Видео гола Кочергина:

В первом поединке этих команд Кочергин также забил гол и помог своей команде победить 5:0. Таким образом, в следующий раунд турнира уверенно вышел польский коллектив.

Владислав Кочергин выступал за "Днепр" и луганскую "Зарю", а весной покинул чемпионат Украины и перешел в "Ракув". У полузащитника при этом есть в активе один матч за сборную Украины.

В нынешнем сезоне Кочергин провел один матч в чемпионате Польше и сыграл в матче за Суперкубок.

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