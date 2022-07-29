В четверг, 28 июля, в рамках второго раунда Лиги конференций польский "Ракув" играл против против казахстанской "Астаны" и одержал победу со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке забил украинский футболист Владислав Кочергин.
Кочергин вышел на поле в стартовом составе, а на 16-й минуте шедевральным дальним ударом поразил верхний угол ворот соперника.
"Астана" (Казахстан) - "Ракув" (Польша) - 0:1
Гол: Кочергин, 16
Видео гола Кочергина:
В первом поединке этих команд Кочергин также забил гол и помог своей команде победить 5:0. Таким образом, в следующий раунд турнира уверенно вышел польский коллектив.
Владислав Кочергин выступал за "Днепр" и луганскую "Зарю", а весной покинул чемпионат Украины и перешел в "Ракув". У полузащитника при этом есть в активе один матч за сборную Украины.
В нынешнем сезоне Кочергин провел один матч в чемпионате Польше и сыграл в матче за Суперкубок.