"Горняки" потерпели поражение в гостях.

Донецкий "Шахтер" U-19 в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА играл против мадридского "Реала".

Юноши "Шахтера" уступили сверстникам из Мадрида со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте дальним ударом.

Из-за этого поражения "Шахтер" опустился на третье место в своей группе, пропустив "Реал" вперед. У дончан - 6 очков, у "Реала" - 7, а у лидирующего "Интера" - 10.

"Реал" U-19 - "Шахтер" U-19 - 1:0

Гол: Аранда, 58

"Шахтер" U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко (Плющ, 67), Гулько, Лосенко (Роспутько, 63), Капинус, Сигеев (Гаврилюк, 67), Бако (Пушкарев, 63), Гончарук (Погорилый, 74)

Видео гола

"Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать

"Шахтер", как и основная команда "горняков", выступает в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

В 4-м туре "Шахтер" U-19 сыграет с "Интером" в гостях. Матч запланирован на 24 ноября.

Автор: Антон Дударь