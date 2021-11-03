Шахтер проиграл Реалу / фото ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" U-19 в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА играл против мадридского "Реала".
Юноши "Шахтера" уступили сверстникам из Мадрида со счетом 0:1.
Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте дальним ударом.
Из-за этого поражения "Шахтер" опустился на третье место в своей группе, пропустив "Реал" вперед. У дончан - 6 очков, у "Реала" - 7, а у лидирующего "Интера" - 10.
"Реал" U-19 - "Шахтер" U-19 - 1:0
Гол: Аранда, 58
"Шахтер" U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко (Плющ, 67), Гулько, Лосенко (Роспутько, 63), Капинус, Сигеев (Гаврилюк, 67), Бако (Пушкарев, 63), Гончарук (Погорилый, 74)
Видео гола
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"Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать
- "Шахтер", как и основная команда "горняков", выступает в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".
- Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.
- В 4-м туре "Шахтер" U-19 сыграет с "Интером" в гостях. Матч запланирован на 24 ноября.