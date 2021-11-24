Юноши "Шахтера" в гостях противостояли миланскому "Интеру".

Донецкий "Шахтер" U-19 в рамках пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в гостях играл против миланского "Интера".

Юноши "горняков" уступили сверстникам из Милана со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит на 4-й минуте. Отличился полузащитник Лоренцо Пескетола.

Из-за этого поражения "Шахтер" потерял шансы выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" занимают третье место в группе с 6 баллами в активе, второй - "Реал" Мадрид (10 очков), первый - "Интер" (13 очков). Молдавский "Шериф" проиграл все матчи и идет на последнем месте в этом квартете.

"Интер" U-19 - "Шахтер" U-19 - 1:0

Гол: Пескетола, 4

"Шахтер" U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко, Гулько, Вехленко (Пушкарев, 60), Капинус, Сигеев (Плющ, 60), Бако (Погорелый, 84), Гончарук

Видео гола:

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"Шахтер", как и основная команда "горняков", выступает в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

В 6-м туре "Шахтер" U-19 сыграет с "Шерифом" на своем поле. Матч запланирован на 7 декабря.

Автор: Владимир Медяник