Донецкий "Шахтер" U-19 в рамках пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в гостях играл против миланского "Интера".
Юноши "горняков" уступили сверстникам из Милана со счетом 0:1.
Единственный гол во встрече был забит на 4-й минуте. Отличился полузащитник Лоренцо Пескетола.
Из-за этого поражения "Шахтер" потерял шансы выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" занимают третье место в группе с 6 баллами в активе, второй - "Реал" Мадрид (10 очков), первый - "Интер" (13 очков). Молдавский "Шериф" проиграл все матчи и идет на последнем месте в этом квартете.
"Интер" U-19 - "Шахтер" U-19 - 1:0
Гол: Пескетола, 4
"Шахтер" U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко, Гулько, Вехленко (Пушкарев, 60), Капинус, Сигеев (Плющ, 60), Бако (Погорелый, 84), Гончарук
Видео гола:
"Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать
- "Шахтер", как и основная команда "горняков", выступает в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".
- Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.
- В 6-м туре "Шахтер" U-19 сыграет с "Шерифом" на своем поле. Матч запланирован на 7 декабря.