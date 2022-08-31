Михаил Мудрик все еще может покинуть "Шахтер" этим летом.

Представитель английской Премьер лиги "Брентфорд" не оставляет надежд подписать украинского вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, утром 31 августа "горняки" получили от английского клуба финальное трансферное предложение.

"Брентфорд" предложил "Шахтеру" 30 миллионов евро одним платежом за Мудрика.

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Это последняя попытка "Брентфорда" приобрести Мудрика, поскольку 1 сентября в 23:00 (01:00 по киевскому времени) закрывается трансферное окно в Англии.

Кроме того, в услугах 21-летнего украинца заинтересован также лондонский "Арсенал". Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил накануне, что "канониры" согласовали условия контракта с Мудриком.

Однако, отмечается, что "горняки" не получили официального предложения по футболисту от "Арсенала", хотя он действительно находится в шорт-листе лондонцев. В это трансферное окно такое предложение уже не поступит.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик сыграл за "Шахтер" два матча в УПЛ, записав себе в актив одну голевую передачу.

Михаил Мудрик: карьера

Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.

С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".

Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В прошлом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".

Михаил владеет замечательной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".

В составе "Шахтера" Мудрик сыграл 28 матчей, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач.

Контракт Мудрика с "Шахтером" рассчитан до конца 2026 года.

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