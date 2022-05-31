Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна подтвердил информацию о предметном интересе к вингеру "горняков" Михаилу Мудрику со стороны "Байера".
Срна в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3" признался, что "Шахтер" получил официальное предложение по трансферу Мудрика от немецкого топ-клуба. Хорват отметил, что решение по этому трансферу должен принять президент дончан Ринат Ахметов.
"Пришло официальное предложение от "Байера". Президент еще ни одного решения не принял. Все должны знать, что бесплатно или по меньшей стоимости никто не отпустит игроков.
"Шахтер" - это всегда "Шахтер", даже в сегодняшней ситуации клуб будет уважать себя. Мы хотим, чтобы все нас тоже уважали. Так, как мы уважаем другие команды, когда покупаем футболистов", - сказал Срна.
Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Мудрик успешно прошел медосмотр для своего трансфера в клуб из Леверкузена.
Добавим, что по итогам этого сезона леверкузенский "Байер" занял третье место в Бундеслиге, набрав 64 очка за 34 тура. Таким образом, "фармацевты" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Михаил Мудрик: карьера
- Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".
- Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В прошлом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- Михаил владеет замечательной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".
- В составе "Шахтера" Мудрик сыграл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал 9 результативных передач.
- Контракт Мудрика с "Шахтером" рассчитан до конца 2026 года.