Решение по трансферу Мудрика будет принимать Ринат Ахметов.

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна подтвердил информацию о предметном интересе к вингеру "горняков" Михаилу Мудрику со стороны "Байера".

Срна в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3" признался, что "Шахтер" получил официальное предложение по трансферу Мудрика от немецкого топ-клуба. Хорват отметил, что решение по этому трансферу должен принять президент дончан Ринат Ахметов.

"Пришло официальное предложение от "Байера". Президент еще ни одного решения не принял. Все должны знать, что бесплатно или по меньшей стоимости никто не отпустит игроков.

"Шахтер" - это всегда "Шахтер", даже в сегодняшней ситуации клуб будет уважать себя. Мы хотим, чтобы все нас тоже уважали. Так, как мы уважаем другие команды, когда покупаем футболистов", - сказал Срна.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Мудрик успешно прошел медосмотр для своего трансфера в клуб из Леверкузена.

Добавим, что по итогам этого сезона леверкузенский "Байер" занял третье место в Бундеслиге, набрав 64 очка за 34 тура. Таким образом, "фармацевты" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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