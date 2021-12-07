Игроки Шахтера / фото ФК Шахтер
"Шахтер" U-19 провел заключительный матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Молодые "горняки" в Киеве разбили вдребезги молдавский "Шериф".
Поединок был "в одни ворота" и дончане отпраздновали триумф, однако в плей-офф выйти не смогли.
"Шахтер" U-19 - "Шериф" U-19 - 6:0
Голы: Бако, 6, Погорелый, 39 (с пенальти), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (с пенальти), Гулько, 87
"Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать
- "Шахтер" U-19, как и основная команда "горняков" выступал в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".
- Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место в 1/16 финала.
- Турнирное положение в группе D: "Интер" - 13 очков, "Реал" - 10, "Шахтер" - 9, "Шериф" - 0. Лидеры группы сегодня в 17:00 в заключительном туре проведут очную дуэль.