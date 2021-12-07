Шахтер поиздевался над Шерифом и красиво покинул Юношескую лигу УЕФА

"Горняки" забили 6 голов.

"Шахтер" U-19 провел заключительный матч группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Молодые "горняки" в Киеве разбили вдребезги молдавский "Шериф". Поединок был "в одни ворота" и дончане отпраздновали триумф, однако в плей-офф выйти не смогли. "Шахтер" U-19 - "Шериф" U-19 - 6:0 Голы: Бако, 6, Погорелый, 39 (с пенальти), Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85 (с пенальти), Гулько, 87 "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать "Шахтер" U-19, как и основная команда "горняков" выступал в одной группе с "Шерифом", "Интером" и мадридским "Реалом".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место в 1/16 финала.

Турнирное положение в группе D: "Интер" - 13 очков, "Реал" - 10, "Шахтер" - 9, "Шериф" - 0. Лидеры группы сегодня в 17:00 в заключительном туре проведут очную дуэль. Автор: Артем Будрин

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