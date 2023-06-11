Патрик ван Леувен может покинуть "Зарю" и возглавить "Шахтер".

Накануне стало известно, что "Шахтер" намерен отправить в отставку главного тренера команды Игора Йовичевича.

Как сообщает "ТаТоТаке", руководство донецкого клуба уже нашло замену хорватскому специалисту.

С большой долей вероятности новым наставником "горняков" станет нидерландский тренер Патрик ван Леувен.

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По информации источника, между сторонами уже существует принципиальная договоренность. Заключение сделки - дело ближайшего времени.

Отмечается, что ван Леувена хочет видеть в "Шахтере" владелец клуба Ринат Ахметов. Также кандидатуру нидерландца поддерживает генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

Патрик ван Леувен работает главным тренером "Зари". По итогам сезона-2022/2023 луганский клуб под его руководством занял третье место в турнирной таблице УПЛ, опередив "Динамо" Киев.

Заменить ван Леувена в "Заре" может Валерий Кривенцов. Его кандидатуру продвигают советники владельца луганского клуба Евгения Геллера.

Напомним, донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины по итогам сезона-2022/2023, однако президент клуба Ринат Ахметов, несмотря на это, принял решение прекратить сотрудничество с Йовичевичем.

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