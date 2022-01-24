В понедельник, 24 января, донецкий "Шахтер" сыграл свой первый контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора, который "горняки" проводят в Турции. Соперником донецкого клуба был австрийский "Вольфсбергер". Игра завершилась разгромной победой подопечных Роберто Де Дзерби.
Донецкая команда ушла на перерыв, проигрывая в один мяч. В воротах Анатолия Трубина расписался экс-игрок киевского "Динамо" Лука Лочошвили.
Во второй половине игры паритет восстановил Георгий Судаков. Голевой пас на свой счет записал зимний новичок "Шахтер" Винисиус Тобиас. Вперед "горняков" вывел Жуниор Мораес с передачи Фернандо. Третий гол на счету Тете. А в самом конце матча Мораес оформил дубль, доведя счет до неприличного.
"Шахтер" – "Вольфсбергер" - 4:1
Голы: Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 – Лочошвили, 37
"Шахтер" (1-й тайм): Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Алан Патрик, Нерес, Педриньо.
"Шахтер" (2-й тайм): Пятов, Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус, Бондаренко, Маркос Антонио, Фернандо, Судаков, Тете, Мораес.
"Вольфсбергер": Кофлер, Новак, Дедич, Лочошвили, Ясич, Вернитцинг, Ляйтгеб, Тафернер, Линдль, Дьен, Визингер.
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Свой следующий поединок "Шахтер" сыграет в пятницу, 28 января, против солигорского "Шахтера". 31 января дончане сыграют против "Црвены Звезды".
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- "Шахтер" не смог одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Горняки" проиграли четыре матча, сыграв вничью дважды - с "Интером" и "Шерифом". Окончательное положение команд в группе D: "Реал Мадрид" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
- В УПЛ "Шахтер" после осенней части сезона идет на первой позиции, имея на два балла больше, чем у "Динамо". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Львова" на выезде.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" разгромил "Динамо" Киев со счетом 3:0.