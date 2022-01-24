"Горняки" одержали волевую победу над австрийским клубом.

В понедельник, 24 января, донецкий "Шахтер" сыграл свой первый контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора, который "горняки" проводят в Турции. Соперником донецкого клуба был австрийский "Вольфсбергер". Игра завершилась разгромной победой подопечных Роберто Де Дзерби.

Донецкая команда ушла на перерыв, проигрывая в один мяч. В воротах Анатолия Трубина расписался экс-игрок киевского "Динамо" Лука Лочошвили.

Во второй половине игры паритет восстановил Георгий Судаков. Голевой пас на свой счет записал зимний новичок "Шахтер" Винисиус Тобиас. Вперед "горняков" вывел Жуниор Мораес с передачи Фернандо. Третий гол на счету Тете. А в самом конце матча Мораес оформил дубль, доведя счет до неприличного.

"Шахтер" – "Вольфсбергер" - 4:1

Голы: Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 – Лочошвили, 37

"Шахтер" (1-й тайм): Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Алан Патрик, Нерес, Педриньо.

"Шахтер" (2-й тайм): Пятов, Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус, Бондаренко, Маркос Антонио, Фернандо, Судаков, Тете, Мораес.

"Вольфсбергер": Кофлер, Новак, Дедич, Лочошвили, Ясич, Вернитцинг, Ляйтгеб, Тафернер, Линдль, Дьен, Визингер.

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Свой следующий поединок "Шахтер" сыграет в пятницу, 28 января, против солигорского "Шахтера". 31 января дончане сыграют против "Црвены Звезды".