Компания Parimatch была титульным спонсором "Шахтера" с 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с Россией.

В санкционный список также попала компания Parimatch, которая была титульным партнером донецкого "Шахтера".

Донецкий клуб отреагировал на решение СНБО и официально объявил о прекращении сотрудничества с Parimatch.

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"В связи с обнародованием Указа Президента Украины № 145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", "Шахтер" заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch", - сказано в заявлении на официальном сайте "Шахтера".

Отметим, что логотипы Parimatch были убраны с официального сайта "Шахтера". Кроме того, донецкий клуб заменил в своих аккаунтах в социальных сетях рекламные баннеры букмекера на фото с флагом Украины.

На ближайший матч УПЛ "Шахтер" выйдет в форме уже без логотипов Parimatch. В 17-м туре чемпионата Украины "горняки" сыграют против "Кривбасса". Матч состоится 12 марта в 14:00 по киевскому времени.

Компания Parimatch была титульным спонсором "Шахтера" с лета 2017 года, сменив на этом месте СКМ. Соглашение предусматривало сотрудничество, направленное на развитие спорта в стране, а также реализацию социальных проектов для болельщиков.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины компнаия Parimatch заявила о своем выходе из российского и беларуского рынка. Однако в мае прошлого года стало известно, что компания продолжает там работать под другой торговой маркой - Paribet. А в июне стало известно, что компания также работает и на территории Беларуси.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО касательно 120 физических и 287 юридических лиц, в числе которых оказалась букмекерская компания Parimatch.

Добавим, что Parimatch также является спонсором футбольных клубов "Днепр-1", "Черноморец" и "Львов".

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