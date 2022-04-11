Михаил Мудрик может продолжить карьеру в "Брентфорде".

Молодой футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик близок к переходу в клуб английской Премьер лиги.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, "Шахтер" уже согласовал сумму компенсации за талантливого вингера с английским "Брентфордом".

"Шахтер" очень близок к договоренности с "Брентфордом" по поводу Михаила Мудрика. Англичане были и остаются претендентами номер один на покупку украинца.

Между собой клубы уже сошлись на сумме компенсации, сейчас идет второй этап трансфера. Он может быть закрыт в течение недели.

Если все сложится (а шансы достаточно высокие), то до конца сезона Мудрик будет лишь тренироваться с новой командой. Играть, к сожалению, нет. Ведь АПЛ среди лиг, которые не дали разрешения на регистрацию новых игроков вне трансферного окна. Это не пугает "Брентфорд", который хочет выиграть борьбу за украинского таланта уже сейчас - летом конкуренция за него будет выше", - написал журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале "BurBuzz".

Добавим, что на данный момент "Брентфорд" занимает 13-е место в АПЛ с 36 баллами в активе.

Мудрик в текущем сезоне провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

Михаил Мудрик: карьера