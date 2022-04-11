Молодой футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик близок к переходу в клуб английской Премьер лиги.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, "Шахтер" уже согласовал сумму компенсации за талантливого вингера с английским "Брентфордом".
"Шахтер" очень близок к договоренности с "Брентфордом" по поводу Михаила Мудрика. Англичане были и остаются претендентами номер один на покупку украинца.
Между собой клубы уже сошлись на сумме компенсации, сейчас идет второй этап трансфера. Он может быть закрыт в течение недели.
Если все сложится (а шансы достаточно высокие), то до конца сезона Мудрик будет лишь тренироваться с новой командой. Играть, к сожалению, нет. Ведь АПЛ среди лиг, которые не дали разрешения на регистрацию новых игроков вне трансферного окна. Это не пугает "Брентфорд", который хочет выиграть борьбу за украинского таланта уже сейчас - летом конкуренция за него будет выше", - написал журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале "BurBuzz".
Добавим, что на данный момент "Брентфорд" занимает 13-е место в АПЛ с 36 баллами в активе.
Мудрик в текущем сезоне провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.
Михаил Мудрик: карьера
- Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".
- Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В этом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- Михаил владеет замечательной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".