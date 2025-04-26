Иван Бойко

В воскресенье, 27 апреля, в 18:00 на "Арене Львов" состоится долгожданное противостояние - донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо" в рамках 26-го тура Украинской Премьер-Лиги. Это - "украинское классико", матч, который традиционно вызывает огромный интерес у болельщиков по всей стране.

В этом сезоне напряжение между командами только возросло. Матч первого круга завершился ничьей 1:1. "Динамо", которое продолжает лидировать в турнирной таблице, имеет возможность окончательно отодвинуть "Шахтер" от борьбы за титул. Для "горняков" это - матч за выживание в чемпионской гонке.

Болельщики смогут следить за выдающимся матчем тура в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ. Прямая трансляция будет доступна на платформе Киевстар ТВ на канале UPL.TV. Зрители смогут насладиться лучшими моментами игры в высоком качестве и с профессиональным комментированием.

Видео дня

Напомним, "Шахтер" в прошлом туре неожиданно уступил "Колосу", тогда как "Динамо" разгромило "Оболонь" и сохранило отрыв в 6 очков от ближайшего преследователя - "Александрии". Победа над "Шахтером" позволит киевлянам сделать еще один шаг к чемпионству.

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