"Шахтеру" достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе еврокубковую весну.

Во вторник, 28 ноября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена".

Из-за войны в Украине номинально домашний матч "горняки" проведут в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Главным арбитром встречи назначен польский рефери Бартош Франковски.

"Шахтер" и "Антверпен" встречались в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра завершилась победой "горняков" со счетом 3:2. Победу дончанам принесли два гола Даниила Сикана и мяч Ярослава Ракицкого.

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В прошлом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону" (1:0). Благодаря этой победе "горняки" на 99% гарантировали себе третье место в группе. Кроме того, команда Пушича также сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

"Антверпен" в рамках 4-го тура проиграл португальскому "Порту" (0:2).

Положение команд в группе H: "Барселона" (9 очков), "Порту" (9 очков), "Шахтер" (6 очко), "Антверпен" (0 очков).

Шахтер - Антверпен: прогноз

Фаворитом поединка "Шахтер" - "Антверпен" является донецкий клуб. Ставки на победу "горняков" принимаются с коэффициентом 2,01. Победа бельгийского клуба оценивается коэффициентом 3,80. Ничья - 3,60.

Гол "Шахтера" в матче с "Антверпеном" оценивается коэффициентом 1,21. На гол бельгийского клуба можно поставить с коэффициентом 1,42.

Наиболее вероятным исходом поединка "Шахтер" - "Антверпен" по мнению аналитиков является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,10.

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