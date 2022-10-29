Из-за воздушной тревоги поединок был поставлен на паузу, но, к счастью, удалось доиграть.

В 10-м туре чемпионата Украины на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" принимал "Александрию".

"Горняки" во втором тайме остались в меньшинстве, ведь Лукас Тейлор получил красную карточку. На тот момент счет был 1:1. Концовка поединка получилась жаркой: Михаил Мудрик забил на 82-й минуте, но гости смогли спастись и сенсационно отобрать очки у команды Игоря Йовичевича.

Шахтер - Александрия - 2:2

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Голы: Михайличенко, 42, Мудрик, 82 – Цуриков, 5, Демченко, 87

Шахтер: Трубин – Михайличенко, Бондарь, Кривцов, Л. Тейлор – Степаненко (Матвиенко, 62) – Мудрик, Назарина, Бондаренко (Судаков, 61), Зубков (Петряк, 67) – Сикан (Траоре, 62)

Александрия: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Дрышлюк (Ковалец, 64), Рыбалка (Волошин, 85), Демченко – Третьяков, Кожушко (Шулянский, 73), Калитвинцев

Удаление: Л. Тейлор, 56 (второе предупреждение)

УПЛ: турнирное положение и календарь

"Александрия" за восемь сыгранных матчей набрала 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ. "Шахтер" с 20 баллами - на 2-й позиции. "Днепр-1" имеет 22 зачетных пункта и занимает первое место.

"Динамо" имеет 10 очков после семи матчей. Они на 9-й строчке.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Ингульца" 5 ноября, а "Александрия" померится силами с "Колосом".