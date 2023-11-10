Лидеры чемпионата проведут во Львове очную встречу.

В воскресенье, 12 ноября, донецкий "Шахтер" в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги примет "Днепр-1".

Встреча команд пройдет во Львове на стадионе "Львов Арена". Главным арбитром этого матча назначен Николай Балакин (Киевская область). Арбитр VAR - Екатерина Монзуль (Харьков).

В прошлом сезоне "Днепр-1" одержал победу над "Шахтером" со счетом 2:1 в первом круге, а во втором круге "горняки" взяли реванш без шансов разгромив оппонента - 3:0.

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В турнирной таблице текущего сезона УПЛ "Днепр-1" с 27 баллами занимает 2-е место. "Шахтер" идет на четвертой позиции, набрав 24 очка. У подопечных Марино Пушича при этом на два сыгранных матча меньше.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка является "Шахтер". Ставки на победу "горняков" принимаются с коэффициентом 1,61. Победа "Днепра-1" оценивается коэффициентом 6,40. Ничья - 4,00.

Шахтер - Днепр-1: трансляция

Центральный матч 14-го тура УПЛ в прямом эфире покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports.

Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

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