Финал Лиги Европы пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

В среду, 31 мая, пройдет матч финала Лиги Европы-2022/2023, в котором встретятся испанская "Севилья" и итальянская "Рома".

Встречу примет стадион "Пушкаш Арена" в Венгрии.

"Севилья" этот евросезон начинала в Лиге чемпионов, но на стадии группового этапа заняла только третье место и вылетела в Лигу Европы.

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В плей-офф Лиги Европы испанский клуб прошел нидерландский ПСВ (3:0, 0:2), турецкий "Фенербахче" (2:0, 0:1), английский "Манчестер Юнайтед" (2:2, 3:0) и итальянский "Ювентус" (1:1, 2:1).

"Рома", в свою очередь, выступала в этом еврокубковом сезоне в Лиге Европы на правах победителя Лиги конференций.

На стадии группового раунда подопечные Жозе Моуринью заняли второе место в квартете с "Бетисом", "Лудогорцем" и финским клубом ХИК.

В плей-офф Лиги Европы римляне прошли австрийский "Зальцбург" (0:1, 2:0), испанский "Реал Сосьедад" (2:0, 0:0), нидерландский "Фейеноорд" (0:1, 4:1), и немецкий "Байер" (0:0, 1:0).

Стоит отметить, что для "Севильи" это будет уже седьмой финал Лиги Европы. Испанский клуб одержал победы в предыдущих шести и является абсолютным рекордсменом турнира.

"Рома" сыграет в финале этого турнира во второй раз в своей клубной истории. В 1991 году римляне проиграли свой финал миланскому "Интеру" (0:2, 1:0).

Севилья - Рома: трансляция

В Украине в прямой трансляции финал Лиги Европы будет показан на платформе MEGOGO, а также Volia TV.

Начало поединка - в 22:00 по Киеву.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт" (Гемрания), победивший шотландский "Рейнджерс" в финале турнира в прошлом году.

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